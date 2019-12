TEE ISE | Jõuluhõnguline soojendav jalasalv 

4. Sega vahaga. Vala õli puhtasse potti tagasi, lisa ka vaha ning sega seda kuumas õlis, kuni see on täielikult sulanud. Tilguta sekka eeterlik õli. Lase õli-vahasegul paar minutit taheneda ja vala purki. Keera purk kinni, kui segu on täielikult jahtunud. Liimi purgile silt nime ja valmistamise kuupäevaga.

4. Sega vahaga. Foto: Therese-Liise Aasma

Salv valmib 1 tunniga!



Veelgi vürtsikam määre

Võid salvi sisse näpuotsaga lisada teisigi soojendavaid vürtse: kardemonipulbrit, paar purustatud kadakamarja või rosmariini.



Mis õli kasutada?

Salvis võid kasutada nii külmpressitud päevalille-, mandli- kui ka jojoobiõli. Esimene neist on üsna spetsiifilise lõhnaga. Mandli- ja jojoobiõli on neutraalsemad. Kookosõli sellesse salvi ei sobi, sest võib olla jahutava efektiga.



Säilib hästi!

Määre säilib jahedas kohas kuni kolm kuud tänu sellele, et apelsinikoores

sisalduvad eeterlikud õlid on antibakteriaalsete omadustega, toimides salvis kui looduslikud säilitusained.