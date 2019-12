8 toimivat nippi, kuidas püsivalt raha kõrvale panna 

Oma rahaasjadega teadlikult tegelemisel on kõige olulisem sihikindlus ‒ vaid see tagab jõudmise eesmärkideni, olgu nendeks siis raha kõrvalepanemine enda ettevõtte alustamiseks või laenude tagasimaksmiseks. Püsivust on igal juhul vaja pikaks perioodiks!

Keskendu tänasele hetkele

Veendu, et tegevused, mis edendavad su jõudmist eesmärgi poole, kaaluksid üles tegevused, mis sellele kaasa ei aita.

Leia endale n-ö partner

Leia enda ellu inimene või grupp, kellega saaksid oma eesmärke jagada. See hoiab sind motiveerituna ja vastutavana, ja ka sinu n-ö partner või grupi liikmed peavad sama tegema.

Püstita väiksemaid eesmärke

Suure eesmärgi saavutamine võib olla väsitav, mistõttu on tark tegu püstitada endale väiksemaid väljakutseid. Kui sul näiteks on suur võlg, siis muuda iga tagasimakse omaette eesmärgiks. Väikeste sammude kaupa edasiliikumine tagab kindlama edu kui korraga üht suurt sammu astudes.

Väldi segajaid

Ole valvas märkama asju, mis võivad sind õigelt kursilt eemale juhtida. Hoia eemale neist, mis võivad sind häirida ja saboteerida. Kui sinu eesmärkide hulka ei kuulu soojamaareis, vaid hoopis kindlad summad krediitkaardile või hoiusele, siis ära lase ennast ahvatlustel kinni püüda.

Kasuta visuaalseid meeldetuletusi

Kleebi näiteks pangakaardile pilt, kuhu oled peale kirjutanud oma eesmärgi. Iga kord, kui kaardi rahakotist välja võtad, tuletab see sulle meelde, mida püüad saavutada.