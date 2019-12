PÜHADEAEGNE TULEOHUTUS: 14 tähelepanekut, mida kindlasti teadma peaksid 

Kodune tuleohutus on eriti tähtis just pühadeperioodil, mil kasutatakse lahtist tuld ja elektriseadmeid, millest tulekahjud sagedasti alguse saavad. Päästeamet aitab kodused ohukohad meelde tuletada ning annab nõu, kuidas õnnetusi ära hoida.

Millised kustutusvahendid peaksid igas majapidamises olemas olema?



Peamised esmased tulekustutusvahendid on tulekustutid, mida peaks iga inimene oskama kasutada. Siiski asu tulekahju korral seda kustutama ainult juhul, kui oled hinnanud selle ohutust ja enda võimekust. Kustuta tuld ainult seni, kuni see on võimalik ega põhjusta ohtu sinu enda elule ja tervisele.



Kõige levinum on pulbertulekustuti, millega saab kustutada peaaegu kõiki igapäevaseid asju ning peale kustutamist on võimalik üsna lihtsalt (nt tolmuimejaga) jäätmed kokku koguda. Loe erinevate tulekustutite kohta lähemalt SIIT.