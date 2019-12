Eesti inimesed arutavad: milline puu jõuluks tuppa tuuakse? 

„Potikuuskedega saab koduõue puid täis istutada.“ Mari-Riin (25) Viljandimaalt „Meie kolmeliikmeline pere – mina, mees ja kass – toob kuuse tavaliselt tuppa detsembri keskpaiku. Viimased kaks aastat oleme valinud jõulupuuks potikuuse. Ühest küljest seepärast, et oleme elanud seni üürikorteris, kus vähese ruumi tõttu on meile sobinud vaid väike puu. Teisalt aga ei lähe lõigatud kuuse ostmine kokku meie põhimõtetega. Eelmise aasta jõuludel osutus valituks Kanada kuusk, mille panime pärast mulda oma uue kodu õuele, enne seda leidis üks meie potipuu tee abikaasa lapsepõlvekodu metsa. Kindlasti jätkame seda edaspidigi, sest tahame täita koduõue rohkemate kuuskedega ja miks mitte neid siis ka eelnevalt jõulupuuna toas hoida! Tulukeste ja rohkete ehete asemel kaunistasime ühel aastal kuuse pisipiltidega, millel kokkuvõtva meenutusena hetked möödunud aastast.“

„Kuusk on meie pere jõulude kese.“

Sirle (32) Tartust

„Kaheksa aastat tagasi peret luues sai tehtud teadlik valik jõulupuu ise metsast tuua, mõnevõrra mõjutas seda ka abikaasa töö metsanduses. Enamasti läheme kuuske otsima teise advendi paiku. Vahel kaasame sellesse ka sõbrad ja sel aastal plaanime ühes võtta lapsedki. Kuuse toomiseks kulub terve päev: vaatame ilusaid puid, seejärel teeme pikniku ja naudime looduses olemist. Kuna kuusk on meie jaoks jõulude keskpunkt, paneme selle koju tuues alati kõige nähtavamasse kohta – trepi kõrvale, kus puul on avarust ja ruumi. Nii on meie kuused olnud igal aastal üsna suured. Väikeste laste ja kassi tõttu on ehted meie jõulupuul pigem puidust, tekstiilist ja plastist. Odava plastkuuli saab muuta ilusaks näiteks salvrätitehnikaga. Jõuluõhtul süütame kuusel ehtsad küünlad, sest elav leek on ilusaim kaunistus. Kuna ma pole suur kodu kaunistaja, loobki kuusk meie peres jõuluidülli!“