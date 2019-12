JÕULUD KÄES: 10 head põhjust, miks tähistada pühi 

Tänapäevased jõulupühad on kirju segu kristlikest traditsioonidest, rahvapärimusest ja kommertsist. Samas on jõuluajas ka tubli annus maagiat, mis iseenesest hinge poeb. Et seda tunda, leia endas üles lapselik oskus pühadest rõõmu tunda.

Aeg koos lähedastega

Argipäeviti on raske leida hetki, mil olla kiirustamata koos oma pereliikmetega. Pühad on selleks aga ideaalne aeg, sest ollakse vabad nii kooli- kui ka töökohustustest. Minge koos loodusesse või istuge lihtsalt koos ja rääkige kõigest sellest, milleks muidu aega ei leia. Kui su pere on kaugel, ära jää jõuluajal üksi, vaid otsi endale seltsilist sõprade seast.