MEIE JÕULULAUD: killukesi traditsioonidest jagab toidufotograaf Merilin Siimpoeg 

Merilini pere jõululaua ümber. Foto: erakogu

Jõululaupäeval on meil kombeks terve perega kokku saada vanaema juures Mustamäel, rääkida kõigest, mis aasta jooksul head ja põnevat on toimunud, ning koos õhtusööki nautida.



Õhtu kulgeb tavaliselt nii: sööme soolaseid roogi ja siis külastab meid jõuluvana, kellelt luuletusi lugedes ja lauldes kinke välja lunastame. Seejärel maiustame koogi ja kohviga. Traditsiooniks on saanud, et pärast pikale veninud ühist söömist läheme koos mõnusale jalutuskäigule.



Meie jõululaual on alati soolaste roogade klassika ehk hapukapsas, verivorst,

pohlamoos, marineeritud kõrvits, mille valmistab mu osav vanaema ise, nagu ka kõik teised hoidised. Igal aastal püüame lauale panna ka midagi teistsugust. Selleks võib olla mõni huvitav salat või hoopis soolane pirukas. Sel aastal teen perele ettepaneku lisada menüüsse mu praegune lemmik: röstitud kõrvitsa ja lehtkapsa salat fetaga. Mulle meeldib, kui laual on palju erinevaid köögivilju, mille ostan enamasti Balti jaama turult, sest oskan seal kõige paremini hea kraami üles leida. Teised pereliikmed toovad turult kala ja liha.



Jõululaua traditsiooniks on kujunenud ka minu tehtud ahvatleva välimusega

kook. Püüan igal aastal millegi uue ja põnevaga üllatada, kuid pean ka arvestama, et kuigi minule meeldivad rohkem tervislikud koogid, mis on magustatud puuviljadega ning valmivad ilma jahu ja võita, siis isa ja vanaisa armastavad klassikat, näiteks Pavlovat ja Napoleoni kooki. Seega püüan liigselt eksperimenteerimata leida kuldse kesktee, et kõik jääksid magusaelamusega rahule. Sel aastal plaanin teha ühe piduliku kihilise karamellitordi.



Meie pere jõululaual on alati: