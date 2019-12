10 toredat tegevust, mis ärgitavad jõululauast püsti tõusma 

Kuigi lookas laua taga on ju tore istuda ja lobiseda, tasuks õhtut veidi suunata, et põhiliseks tegevuseks poleks vaid söömine. Paku perele välja mõni neist toredatest tegevustest – saate koos naerda ja õpite üksteist ka uue nurga alt tundma.

ÜHTSE TUNDE TEKITAMISEKS

Jõulureeglid paika!

Perekondlike jõulujuhiste puhul pole karta, et need paneks kedagi end kramplikult tundma. Vastupidi, ühiselt väljamõeldud reeglid aitavad igaühel meeles pidada, mis on sel õhtul kõige olulisem.



Head jõuluõhtureeglid:

1. Usu imedesse ja jõuluvanasse!

2. Parem on anda kui saada!

3. Jõululauast saadud kalorid ei loe!

4. Mure korral kallista!

5. Kõik hinged tulevad jõuluks koju!

Edasi palu igal pereliikmel täiendada nimekirja ühe reegliga.