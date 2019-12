JÕULUAPSUD | Kui kõik ei lähe nii, nagu plaanitud!  

Õhtusöök kolmele Meta Haamer (89) Viljandimaalt „Lõbus lugu juhtus minu ja abikaasaga aastaid tagasi, kui meil oli koer Robi. Olime kutsunud väikesele jõuluõhtusöögile naabrimehe. Katsin kena laua kolmele ja läksin veel muid toimetusi tegema. Tagasi tulles märkasin, et koer, kes muidu laualt kunagi midagi näpanud pole, istub nüüd ilusti külalisele kaetud kohal ja kugistab jõulusinki. Ju arvas, et pidupäeva puhul on tallegi koht laua äärde kaetud.“

Miski ikka reedab Liina Hergauk (42) Harjumaalt „Meenutasime just vennaga, et tema klassijuhataja, parimais aastais vanem proua, käis meil jõuluvana tegemas. Olime siis vennaga algklassi õpilased. Kuigi kostüüm ta seljas oli korralik ja varjas hästi, oli õpetajal üks iseäralik sünnimärk, mis ta siiski reetis. Siiamaani on soe tunne sees – ühest küljest armas ja südamlik, teisalt nii naljakas.“

Läbi higi ja pisarate

Ain Kabal (57) Harjumaalt

„Tõestisündinud jõulumuinasjutt: eit vaaritab, taat läheb laste ja lastelastega RMK loal riigimetsa jõulupuud tooma. Metsatee on vesine, nii et auto vajub mutta, kuuski pole aga kusagil. Nii langetame puid hoopis rataste alla, lükkame edasi-tagasi. Lõpuks lapselaps ja tütar libisevad kaelani mudasse. Koerad samal ajal leiavad metsast põdranaha ja kabjad ning toovad saagi paariaastasele lapsele, teisel nutuvõru suu ümber. Eit eksib appi tulles teel ära. Sõprade telefonid on väljas, ikkagi jõululaupäev. Lõpuks saan kätte klubikaaslase Valdiku, kes on 15 minutiga kohal. On põhjust rõõmustada ja Valdikule veel kord häid pühi soovida. Eitki jõuab kohale, aga kuuskedega on ikka kitsas käes, samal ajal kui leppi ja kaski on igal pool, nagu ka muda. Koerad lähevad soosse ujuma. Poeg kukub tagatipuks jõkke. Oleme meeleheites valmis juba poodi kuuske ostma minema, kui Jaan leiab õige puu. Otsustasime, et järgmine kord enam metsa kuuse järele ei lähe. Parem maksame rohkem!“