LUGEJA KÜSIB | Miks ei tohi kortermaja trepikojas asju hoida? 

Tavapärast kortermaja trepikoja kasutust lilled häirida ei pruugi, aga kui majas on tulekahju, on trepikoda määrava tähtsusega hoonest evakueerumiseks. Selle tarbeks peab trepikoda olema kergesti läbitav, et mitte miski ei takistaks kiiret majast väljumist.



Asjade hoidmine trepikojas on ohtlik

Päästeamet näeb oma praktikas, et koridore ja trepikodasid kasutatakse ladustamiskohana – seal hoitakse kõike alates kelkudest, lõpetades küttepuudega. On muidugi arusaadav, et korterisse ei pruugi kõik asjad mahtuda, ent sellega tehakse karuteene iseenda ohutusele. Mis puudutab potililli, siis kõik sõltub, kus neid koridoris hoitakse. Kui need on seinale kinnitatud riiulil või aknalaual, ei tohiks need ohtlikus olukorras ette jääda. Kui lillepotid on aga põrandal, võib üsna kindel olla, et paanikaolukorras jäävad need majast välja tormavatele inimestele ette. Trepikoda on nii lai just seepärast, et ohu korral oleks kõigil majaelanikel võimalik korraga väljuda.



Turvaline väljapääs

Peale koridoride-trepikodade on majast ohutult väljumisel olulised ka uksed, mis teele jäävad. Väljumisteel olevad uksed peavad olema võtmeta avatavad, et tulekahju või muu õnnetuse korral ei jääks inimesed koridori lõksu, kui võtmed on tuppa jope taskusse unustatud.