Hea jõulumehe välimääraja: kui palju maksab ja mis selle eest saab? 

Teadagi tuleb jõuluvana vastavalt kokkuleppele – olgu tegu naabrite juurest tuttava näoga või kaugete maade taguse habemikuga. Millised ootused taadile seada, mille järgi tunda ära hea jõulumees, kas talle ka peolauas kohta pakkuda ja mis see kõik maksma läheb, räägib taadi Jasperiga justkui aastasadu juba koos käinud jõulumemm Mann.

Kui mõte ja soov jõuluvana külaskäigust valmis, kerkib pähe küsimus – kuidas leida oma perele sobiv taat? Jõuluvanu ja nendega ühes käivaid memmesid jagub Eestimaale mitmeid. Nutikaimad reklaamivad end sotsiaalmeedias kõigi silme ees, samuti koondab oma liikmeid Eesti Jõuluvanade Seltsi kodulehekülg. Viimases on hea pildiline läbilõige ja samuti tegelaste iseloomustused ning kogu info, mida võiksid vajada: mida nad teha oskavad, mis keeli räägivad, kas nad on valmis käima lasteaedades, peredes või hoopis kaubanduskeskustes ning millistes piirkondades liikvel on. Mann ütleb, et need võikski olla aluseks endale sobiva jõuluvana leidmisel.