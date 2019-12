Jõuluõhtusöök koos lemmikloomaga: mida lubada, mida mitte? 

Mõni üksik snäkk inimeste pidulaualt ei tohiks siiski suuremaid probleeme tekitada, aga kindlasti tuleb jälgida, et lemmik ei satuks salaja kuskile näksima, sest ülesöömine on looma tervisele juba suur oht.

Millele tähelepanu pöörata, et lemmiklooma terviseprobleeme vältida? Foto: Rarnie McCudden from Pexels

Kuuseehted pole samuti ohutud!

Mõned koerad, aga eriti kassid, kipuvad suhu pistma ka pakkepabereid, -linte ja kuusekarda. Lemmikud tegutsevad n-ö saagi nimel kiiresti, mistõttu tuleks tuba ja kuuske ehtides juba aegsasti silmas pidada, et need loomadele ohtlikuks ei kujuneks. Kui see on aga siiski juhtunud, võib see hakata looma seedimist oluliselt häirima ning vajadusel tuleks pöörduda loomaarsti poole.