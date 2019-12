Jõulupidustused ei lõpe veel! Just nii väldid raketikiirusel paisuvat keskkohta! 

Alusta söömist kergematest roogadest Selge supp ja ilma kastmeta salat on head variandid, mis esimese nälja kustutavad ja seedimise tööle panevad. Sellisel juhul ei liialda sa rammusate pühaderoogadega, mis kõhuvaevusi võivad tekitada.

Joo vett! Piisav vee tarbimine aitab kaasa seedeprotsessidele ja toitainete omastamisele. Samuti tekitab kõrge veesisaldusega puu- ja juurviljade söömine kiiremini täiskõhutunde, sest need seeduvad aeglasemalt. Kuna alkoholi tarbides väljutab keha rohkem vett kui tavaliselt, siis on tark klaasi veini kõrvale juua ka klaas vett. Nii hoiad pea selge ja väldid hommikust peavalu.

Söö teadlikult! Ülesöömise vastu aitab see, kui asetad endale taldrikule kindla portsu, sest nii tead täpselt, kui palju sa söönud oled. Süües rahulikult ja naudinguga igat suutäit, paned tähele, millal kõht hakkab täis saama.

Hellita end ka oma lemmikpaladega! Foto: Freepik.com

Tunne oma himusid Teades, milliseid toite süües ei suuda sa õigeaegselt lõpetada, oskad neid vältida. Igasugused pidudel pakutavad väikesed suupisted võivad tunduda süütutena, kuid tegelikult on need üsna kalorirohked. Samuti kaob ruttu järg, kui palju sa neid söönud oled, sest täiskõhutunnet ei teki.

Väldi stressi!

Stressi vähendades kaob ka kontrollimatu söögiisu, mis on tingitud hormoon kortisooli kõrgest tasemest. Kõrge stressitasemega võivad kaasneda ülesöömine, suurenenud näljatunne ja õgimishood, mille tulemuseks on kaalutõus. Selle asemel et leida lohutust söömisest, leia endale mõni lõõgastav tegevus.