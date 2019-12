Tuntud Eesti inimesed räägivad: millised on nende möödunud aasta tähtsaimad õppetunnid?  

Ma arvan, et minu möödunud aasta suurimaks õppetunniks oli taipamine, et mul ei ole kunagi tegelikult kiire. Tajusin mingil hetkel, et mõned vanemad sugulased ei julge mulle helistada, et äkki on mul liiga kiire, sõbrannad ei julge kohtumisi planeerida, et äkki on liiga kiire. Mul ei ole liiga kiire. Oma lähedaste ja kallite jaoks mitte kunagi. Võtan ette täpselt nii palju kui jaksan ja alati on aega telefonikõneks või kohviku külastuseks. Mul ei ole kunagi nii kiire, et juba kasvõi homme ei saaks oma plaanidesse muudatusi sisse viia. Meie kodu on meie sõpradele alati avatud. Ja mis kõige olulisem, mul ei ole kunagi nii kiire, et ei saaks iseendale aega võtta, see aeg on mul koguaeg olemas.