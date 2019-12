VÄRSKE KÄSITÖÖ ‒ talvine ja pidulik! 

Värskest ajakirjast leiad mitmeid mustreid ja õmblemisõpetusi, mis on saanud inspiratsiooni aastakümnetetagusest moest. Haapsalu Kutsehariduskeskuse tekstiilikäsitöö õpilaste poolt kootud kleit ja kampsun on stiilselt retrolikud. Aegumatu žaboo annab igale pluusile või kleidile pidulikkust. 1920ndate stiilis kleit on õmmeldud kleidi eeskujul, mis asub Eesti Vabaõhumuuseumis. Lastele pakuvad rõõmu vanavanaemade õpetuste järgi õmmeldud kaisuloomad. Põhjamaiseid mustreid jagavad Norra kindakuduja Nina Grandlund Saeter ja Soome sokidisainer Niina Laitinen.