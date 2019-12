Uudised Ettevaatus pole liiast! 9 nõuannet, millele ilutulestikku lastes tähelepanu pöörata Toimetas Annaliisa Köss , täna, 11:00 Jaga: M

Oluline on selgitada pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ka lastele. Foto: Alexander Kagan / Unsplash

Kätte on jõudnud see aeg aastas, mil majade vahel on kuulda paugutamist ning taevalaotus kattub mitmel pool saluudiga. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab seetõttu meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid ning pürotehniliste toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi. Kuidas tagada enda ja teiste ning ka hoonete ohutus?