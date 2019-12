Uudised Käsitöö konkurss „Pitsilised kaunitarid“ rahvahääletus on avatud! Vali oma lemmik! Ajakiri Käsitöö , täna, 18:02 Jaga: M

Vali oma lemmik ja hääleta! Foto: ajakiri Käsitöö

Kogu sügise said kõik käsitöömeistrid ja näputööhuvilised osaleda ajakirja Käsitöö konkursil „Pitsilised kaunitarid“. Konkurss lõppes 5. detsembril 2019. Žürii on juba hääletanud ning nüüd on kord sinu käes!