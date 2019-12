Hing Fekeli soovitab: andesta aasta lõppedes inimestele, kellega oled vaenujalal!  

Mida inimesed kõige rohkem praegusel ajal vajavad?

Inimesed vajavad rohkem mõistmist ja toetust. Positiivne on see, et järjest rohkem kohtab mõistmist, aga kahjuks on siiski liiga palju neid peresid, kus ei jätku mõistmist.

Soovitan aasta lõppedes mõelda nendele inimestele, kellega sa oled sel aastal tülli läinud või kellega pole hästi läbi saanud. Need inimesed, kes on sinu aastasse jätnud sügava haava, on sinu oluliseimad õpetajad. Ära mõista neid hukka, isegi, kui nad tegid sinu jaoks midagi ebameeldivat, sest sinu jaoks oli see oluline õppetund. Inimese hing areneb paraku läbi valude, kannatuste ja raskuste, sinna ei saa midagi teha.

Muidugi on neid inimesi, kes nendest õppetundidest ei õpi ja vajavad kordusõpet. Tänu nendele inimestele, kes on jätnud sinu aastasse jälje, oled sa tugevam ja teadlikum. Mõtle nendele hetkedele, miks midagi juhtus, kuidas oleks saanud midagi teistmoodi teha ja tänada lihtsalt kogemuste eest. Eriti armas oleks, kui sa võtaksid nende inimestega ühendust ja sooviksid head. Ei tasu mõelda, et mida see ikka muudab või võibolla teine ei vastagi. Läbi sellise teo teed palju head ka iseendale.

Kas uueks aastaks tasub üldse lubadusi anda?