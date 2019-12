Kolmel Tallinna koeral tuvastati koerte katk 

"Diagnoos pandi laboranalüüsi vastuste ning kliinilise pildi põhjal. Detsembri lõpus püstitati kliinilise pildi alusel koerte katku kahtlus veel ühel Tallinnast pärit koeral. Kõik koerad on tänaseks surnud," kinnitas Õhtulehele veterinaar- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Hele-Mai Sammel.

Sammel rõhutab, et koerte katku ja teiste koerte jaoks ohtlike nakkushaiguste vältimiseks on väga oluline loomi vaktsineerida ning korrektselt järgida vaktsineerimisskeemi, seda eriti kutsika vaktsineerimisel.

"Ühekordne vaktsineerimine ei taga kindlasti piisavat kaitset nakkushaiguste vastu," selgitab Sammel. Koerte katku puhul alustatakse kutsika vaktsineerimist 6-8 nädala vanuses kuni kutsika 16 nädala vanuseks saamiseni vähemalt kolmel korral. Kordusvaktsineerimine tuleb teha hiljemalt aasta pärast kutsikaea vaktsineerimisi ning edaspidi vaktsineerida koeri regulaarselt elu lõpuni. Nakkushaiguste leviku vältimiseks on oluline, et võimalikult palju loomi on ohtlike nakkushaiguste vastu vaktsineeritud.