Lugejad kaebavad: tuntud ehituspood eksitab oma hindadega kliente 

Edit: 1. Jah, muidugi liigub info ka tarbijakaitsele - pikemal kujul kui siin postituses. 2. Vasakpoolne on "soodushind", paremal tavahind.

"Antud hetkel saame vaid üldiselt öelda, et juhul kui kaupleja esitab ebaõiget teavet toote hinna, hinna arvutamise aluste või hinnaeelise olemasolu kohta, siis võib olla tegemist eksitava kauplemisvõttega, mille kasutamine on keelatud ja mille eest on võimalik karistada juriidilist isikut rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Vastavalt tarbijakaitseseadusele peab kaupade ja teenuste tarbijale pakkumine toimuma head kaubandustava arvestades ja tarbija suhtes ausalt," kommenteeris asja Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.