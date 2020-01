Eestlased välismaal: turistist hotelli perenaiseks Sri Lankal 

Elu võib tuua ootamatuid pöördeid. Mõni aasta tagasi Sri Lankat turistina külastanud Ingrid peab seal nüüd populaarset külalistemaja.

Sooja ja päikeselist puhkusepaika otsides sattus Ingrid Hettihewa (39) viis aastat tagasi Sri Lankale. Sel hetkel ta ei mõelnud, et kunagi võiks ta sinna oma kodu rajada. Elu aga kulges nii, et ta jäi puhkusereisil hotellis töötanud noormehe Pathum Sanjeewa Hettihewaga suhtlema ja mõni aeg hiljem sai srilankalasest Ingridi abikaasa. Aastaid sõitis paar Eesti ja Sri Lanka vahet, nii et saareriigi eluolu sai Ingridile tuttavaks. Kui naine pärast poja Robin-Samueli (3,5) sündi Eestis töö kaotas, otsustatigi kaks aastat tagasi kolida püsivalt Sri Lankale, et hakata mereäärses Mirissa linnas külalistemaja pidama.