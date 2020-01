TESTI ENNAST: need tunnused viitavad sellele, et oled töösõltlane 

Töökus on eestlaste jaoks justkui omaette mõõdupuu. Õpetatakse meile ju juba lapsest saati, et tuleb teha palju tööd, et teenida raha ja saavutada ka püstitatud eesmärgid. Kust aga jookseb piir tubli töötegija ja töösõltlase vahel? Järgnevad viis tunnust aitavad välja selgitada, kas oled töösõltlane.

Sul on aega ainult töö jaoks

Kui 40 töötundi nädalas on sinu jaoks ilmselgelt liiga vähe, on see esimene ohumärk. Sa tõused hommikul varem, et jõuda tööle enne teisi, lahkud viimasena ja ka koju tulles tegeled tööasjadega edasi. Pere ja sõpradega seotud üritustele sa tihtipeale ei jõua, kuna alati on sul mõni tähtis projekt käsil, mis nõuab kogu sinu tähelepanu. Seetõttu tekivad sageli tülid ja probleemid, kuid aega ega tahtmist neid lahendada sul üldiselt ei ole, kuna oled valinud enda prioriteediks töö, mille kõrval kõik muu on vähetähtis.