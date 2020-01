Harku järve äärest leiti koerte katku haigestunud rebane 

“Tuletame meelde, et väga oluline on oma lemmikloomi korrapäraselt vaktsineerida, et nad oleksid haiguste eest kaitstud,” rõhutas Hele-Mai Sammel. “Juhuslik kokkupuude haigust põdeva loomaga võib ohustada teie lemmiklooma elu. Samuti on oluline vältida lemmikloomade kokkupuudet metsloomadega.”