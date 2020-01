Pereterapeut annab nõu: kuidas eaka lähedasega toime tulla?  

Vananemine on paratamatu, aga valmistab siiski palju muret ja nukrust. Eriti kurb võib olla vaadata pealt, kui vanaks jääb keegi lähedane.

Kersti Rautsi (29) vanaema Vaike (84) hakkas kiiresti vananema kaks aastat tagasi, pärast seda, kui vanaisa paari aasta eest suri. «Sel hetkel ei osanud sellega kuidagi toime tulla,» meenutab Kersti kahetsusega. «See juhtus väga järsku,» meenutab ta.



Suved vanaema juures

Vanaemaga on Kerstil juba lapsest saadik olnud imeline side. «Kui ma nooremana haige olin, siis vanaema tunnetas selle ära, alati helistas ja küsis, kas mul on kõik hästi,» meenutab naine. Olenemata sellest, et nad enam nii tihti ei kohtu, on tal südames vanaema jaoks väga eriline koht. «Kui ma ei saa külla minna, siis helistan ja ütlen iga kord telefonis, et ta on mulle kallis ja pean teda armsaks,» sõnab lapselaps.