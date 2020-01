10 asendamatut soovitust, et uusaastalubadused vastu taevast ei lendaks 

Selleks, et uusaastalubadused vastu taevast ei lendaks, on ainuõige need kirja panna ja siis järge pidada. Anname mõne nõksu, et see oleks lihtsam. Soovitame motivatsiooni hoidmiseks ka äppe, mis innustavad sind pühendunult tegutsema!

Võttes need kümme lubadust endale terveks aastaks südameasjaks, võid kindel olla, et su elu on kasvõi tsipake rõõmsam, kuid meie usume, et tõenäoliselt palju rahuldustpakkuvam ja rikkam.



Lähene väljakutsetele mänguliselt

Suures lubamishoos tasub eesmärke seades jääda siiski realistlikuks. Pole mõtet mõelda, et aastaga saab mõni võõrkeel täielikult omandatud või pool kehakaalust kaotatud. Selle asemel sea ritta ootused, mis mõjuvad vähem hirmutavalt ega riku sihtide täitmiseks vajalikku rõõmu ja kergust. Palju käegakatsutavamalt ja mis peamine – mänguliselt mõjuvad lubadused vältida nädal aega jahu ja suhkrut sisaldavaid tooteid, säästa iga nädal viis eurot, teha iga päev kolm lõuatõstet või omandada enne reisi itaaliakeelsed viisakusväljendid. Endale antud lubadused ei tohiks sinus stressi tekitada.