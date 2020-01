EKSPERIMENT | Hüvasti, maiustused! ehk Kuidas elada kuu aega ilma jahu ja suhkruta? 

Emotsionaalse sööjana naudin suhkrut igas võimalikus versioonis! Kuigi tean, et see ei ole teps mitte tervislik, ei ole ma suutnud maiustamisest loobuda. Nüüd aga seadsin endale eesmärgi olla kuu aega ilma rafineeritud jahu ja suhkruta.

Alustan katset sombusel sügisel, mil isu kõige suhkrurikka järele on eriti suur. Mu teekonna eesmärk on näha, kas valgest jahust ja suhkrust loobumine vabastab mind sagedastest peavaludest. Olen murega otsinud abi nii tava- kui ka alternatiivmeditsiinist, proovinud erinevaid toitumissoovitusi, aga peavalud ei ole kadunud. Ainus nõuanne, mis proovimata, on loobuda rafineeritud süsivesikutest ehk suhkrust ja valgest jahust. Nii astun lahingusse!



Esimene nädal: kuhu suhkur on maetud?

Jälgin hoolega väikeses kirjas tekste toidupakenditel ja see tekitab frustratsiooni – miks on igas tootes suhkur? Vaatan sel nädalal igatsevalt pidevalt saiakeste poole, aga saan endast õnneks võitu. Enne oli saiake kiire näks, mille toel õhtusse jõuda.