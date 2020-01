MEISTRIL KÜLAS | Mooste sepp Roomet Allese: „Kui sa oled hea sepp, pead suutma teha korraliku matšeete ka paki grillsöega!“ 

Vot on mees, kellele meeldib tegutseda! Seda eelkõige käsitsi ja võimalikult keeruliste algmaterjalidega. Kuigi uksehingede eest saab ta makstud oma arved, on Mooste sepa südameasi teha terariistu.



Väike sepp

Sepaks saamise teekond algas Roomet Allesel (26) juba väikese poisina, mil ta ihkas endale mõõka teha. Umbes 14aastasena saigi valmis tema esimene relv – nagu mees ise ütleb, siis «hirmus kole latt, puhas käia töö». Mõõga valmistamine tegi toona peavalu tema vanaemale, kes keskkütteahju katla juures toimetavat poissi palus, et see põrandat ära ei lõhuks, kui too tuhaluugist

välja tõmmatud raudlatti kuvaldatoorikul haamriga toksis.



Roomet ütleb, et terariista, mida ka päriselt mõõgaks saaks kutsuda, pole ta teinud siiani. Ta aga unistab, et leiduks piisavalt hull klient, kes telliks temalt damaskuse mõõga.