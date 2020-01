Tajuja Tiina Türk: „Kui pidevalt vaimude, surnute ja hingede maailmaga tegeleda, ei ole seal enam midagi hirmutavat!“ 

Tiina Türk on abiotsijate seas juba ammu teada inimene, kuid saatest «Selgeltnägijate tuleproov» sai tema tuntus tõeliselt tuule tiibadesse. «Kahtlesin oma võimetes pikalt, kuid nüüd tean, kui tugevad need on,» sõnab naine enesekindlalt.

Tiina Türk (63) polnud selgeltnägijate saates võitjate seas, kuid tunnistab, et tegelikult see tema jaoks nii oluline polnudki. «Ma küll nägin oma võitu, kuid ka seda, mis sinna vahele tuli. Minu jaoks oli tähtis see, et võitsin pealtvaatajate südamed,» pole naine heitunud. Ta kahtles pikalt, kas saates üldse osaleda, kuid otsustavaks sai soov enda võimed proovile panna. Hea meelega oleks ta oma oskusi küll koduseinte vahel katsetanud, kuid saade tõotas erinevaid ja ka keerulisi situatsioone, et endas selgust saada. «Tõenäoliselt teised minu sisemisi kahtlusi tähele ei pannud,» tunnistab Tiina.

Igapäevaselt klassiõpetaja ja kaitseliidu kodutütarde juhendajana tegutsev naine sai saates lõpliku kinnituse, et ta tajub maailma erinevalt ja töötab teistsuguste, kosmosest tulevate energiatega. Varem pole ta oma teadmisi ega võimeid teistega võrrelda saanud. Õieti pole ta siiani leidnud kedagi endasarnastki, kellega kogemusi vahetada või kellelt oma küsimustele vastuseid saaks. Ta tunnistab, et see on olnud raske.