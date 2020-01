VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Tajuja Tiina Türk: „Inimesel peab olema suur tahtmine end aidata – vaid nii saan mina talle toeks olla!“ 

Järgmise paari kuu jooksul värskendame tasa ja targu nii ajakirja kujundust kui ka sisu. Hakkad ajakirjast leidma peale kõige tavapärase veel põhjalikke toote- ja eneseteste, praktilisi skeeme ja mõtlemapanevat statistikat. Põhilised asjad aga jäävad samaks! See on kindel, et Nipiraamat on jätkuvalt täis praktilisi nõuandelugusid, jõukohast isetegemist ja nutikat kokkamist.

Uut aastat alustab ajakirja veergudel saatest „Selgeltnägijate tuleproov“ tuntuks saanud Tajuja Tiina ehk Tiina Türk, kelle kohta said abivajajad varem infot tuttavate kaudu. Tema juurde on jõudnud ka mitmed vähki või muud rasket haigust põdevad inimesed. Paljusid on ta suutnud aidata, kuid on ka neid, kes on lõpuks ravile käega löönud ja pidanud Tiina pingutustest hoolimata haigusele alla vanduma. „Pole mõtet ravida, kui abivajaja töötab sellele vastu. Inimesel peab olema suur tahtmine end aidata, sest vaid nii saan mina talle oma energia ja teadmistega toeks olla,“ sõnab naine. Pärast saates osalemist on tema juurde soovijate arv kordades suurenenud, ootenimekiri on pikk ning nõu ja abi saamiseks tuleb varuda kannatust.