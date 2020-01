LUGEJA KÜSIB | Miks on pomel pakendatud kilesse ja veel omakorda võrku? 

Rimi Eesti Food ASi esindaja Katrin Batsi sõnul on tegemist vägagi asjakohase tarbijapoolse tähelepanekuga. „Arusaadavalt on see ülepakendamine ning seetõttu olemegi juba hankijalt palunud paremat lahendust,“ sõnab Bats.

Kui kile on pomelol selleks, et vilja kvaliteet pika teekonna jooksul Eestisse ei kannataks ja see säilitaks paremini oma värskuse ja mahlasuse, siis võrgule on kinnitatud riba, millelt loetakse vilja müümisel EAN-koodi. AS Bambona esindaja Hillar Kuke sõnul müüakse pomelit mujal maailmas tükikaubana, mistõttu jõuab see samamoodi müügile ka Eesti poodidesse.