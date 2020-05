KOGEMUSLUGU | Mis asi on täpimärkmik ja kuidas seda kasutada? 

Vanaaegne päeviku pidamine, oma suurte saladuste ja siseheitluste lahti kirjutamisega, ei pruugi olla enam see, mida elus vaja. Uutmoodi märkmiku pidamise eesmärk on hoida oma elul järge ja teha märkmeid vajalikest asjadest.

Inimesi on kahte sorti: need, kes teevad vajalikest töödest nimekirju, ja need, kes ei tee. Esimesed on tõenäoliselt paremad neljas punktis: nad on oma elus paremini organiseeritud, parema mäluga, produktiivsemad ja motiveeritumad. New Yorgi disainer Ryder Carroll oli samuti üks neist, kes pani vajalikke asju kirja märkmepaberitele. Need aga kippusid kaotsi minema või oli neid päeva lõpuks liiga palju. Sel põhjusel leiutaski ta süsteemi, mis on sütitanud miljoneid inimesi üle maailma – bullet journal’i.