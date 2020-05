Raha 10 lihtsat nõuannet, kuidas iga kuu vähemalt sada eurot kokku hoida Toimetas Annaliisa Köss , täna, 12:33 Jaga: M

Kuidas siis toimida nii, et nutikalt hoopis kokku hoida? Foto: Jacqueline Macou / Pixabay

Ükskõik kui hoolikalt sa oma raha kulutamist ka ei planeeriks, kipub see enamasti ikka enne palgapäeva otsa saama. Kuidas siis toimida nii, et nutikalt hoopis kokku hoida? Tegelikult on see lihtne ‒ vajad selleks vaid õigeid harjumusi.