MASENDUSE VASTU: 10 lihtsat soovitust, kuidas oma ellu rohkem rõõmu ja head energiat tuua 

Ärevad ajad elus võivad sinus tekitada kurvameelsust. Kui tunned, et energiat üldse pole, on meil nõuandeid, kuidas sellest võitu saada. Nende nõksudega saad oma tundeid ja tujusid suunata, et rõõmsamalt päevale vastu minna.

Otsi positiivset

Tead ju küll väljendit, et tegijatel juhtub. Nii häid kui ka halbu asju. Viimaste külge ei tohi aga kinni jääda. Kui sa ei saa juhtunut enam muuta, siis ära ketra muremõtteid ka oma peas. Igas halvas on ka midagi head ja usutakse, et kõik elus ettejuhtuvad probleemid ja hädad tulevad meile midagi õpetama. Seega leia üles oma õppetunnid. See mõtteviis aitab, et sa ei keskenduks negatiivsele – eriti, kui tarkusetera märkamine võtab aega. Millele rohkem pühendud, seda sa ka rohkem saad. Kui räägid pidevalt, kui halvasti sul tööl läheb ja kui haige sa oled, siis asjad ei lähegi paremaks, vaid kõik jätkub samas vaimus. Selle asemel mõtle ja räägi endast positiivselt.