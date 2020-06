Erik Orgu 10 nippi: salatrenn ehk kuidas märkamatult kaloreid kulutada?

Paljud arvavad, et treening on ainus võimalus kaloreid kulutada, aga on olemas ka salatrenn. Olgugi et regulaarne ja läbimõeldud treening on tõesti parim viis kaloreid kulutada, võib üsna hea tulemuse saada ka oma igapäevaseid harjumusi muutes. Kui su soov on kaalu veidi langetada või hoida, sobib sulle salatrenn, kuid pead siis täpselt mõistma, mida ja kuidas teha. Kahjuks ei aita sind salatrenn siis, kui su soov on märgatavalt oma füüsilist võimekust või lihasmassi ja toonust suurendada. Tore on see, et paljud inimesed juba teevad salatrenni, kuid pole sellest teadlikud!



Tee intervallidega kiirkõndi

Esiteks, kui sa pole inimene, kes saab iga päev 10 000 sammu täis, siis palun hakka selleks inimeseks. Seejärel, kui oled juba tubli jalutaja, planeeri oma jalutamistesse mõni kiirem lõik. Nende kestvus võiks olla vähemalt 30

sekundit, aga veel parem, kui intervall on pikem. Planeeri päeva vähemalt kümme kiirkõnnilõiku. Kuna tegu pole otseselt treeninguga, ära üle pinguta, piisab sellest, kui tunned, et pulss tõuseb natuke.



Korista sageli ja hoogsalt

Kindlasti oled tundnud, kuidas keha pärast kodu suurpuhastust suriseb. See tunne tuleb sellest, et lõpetasid just salatrenni. Minu kogemus on näidanud, et umbes tunniajalise koristamisega on võimalik kulutada vähemalt 300 kalorit. Muidugi eeldusel, et koristamine on pausideta. Seega muutub koristamine vägagi motiveerivaks. Ole koristades põhjalik – pühi puhtaks kõik kõrgemad ja madalamad kapipealsed, sest sirutamine ja seejärel kükitamine nõuab lisapingutust. Kui ronid redelile või toolile, kontrolli, et jalgealune oleks kindel.



Mängi lemmikloomaga

Loomadele üldiselt meeldib palju liikuda. Kui sul on kodus lemmikloom, mängi temaga hoogsalt, saad samuti salatrenni tehtud. Viska koerale palli või meelita kassi mõne mänguasjaga mööda tube. Tundke koos liikumisest rõõmu, sest see vallandab ka õnnehormooni serotoniini! Nii saad hea enesetunde ja põletad kaloreid.



Kasuta treppe

Tänapäeval on lifte ja eskalaatoreid paigaldatud peaaegu kõikjale ja neid kasutatakse palju. Kui sinu soov on märkamatult trenni teha, kasuta edaspidi treppe ja kohtle eskalaatorit kui tavalist treppi. Nii võid kulutada kuni 750 lisakalorit päevas.



Seisa alati, kui on võimalus

Nii lihtne see ongi – lihtsalt seisa, kui pole otsest vajadust istuda. Seistes töötavad paljud lihased, aga istudes ei tööta peaaegu ükski. Seismiseks on parimad ajad, kui tegeled millegagi, mis ei vaja istumist, näiteks telefoniga rääkimine, televiisori vaatamine, koosolekud ja vestlused inimestega. Mida rohkem seisad, seda rohkem sa seista jaksad, ja ka jalutamine muutub lihtsamaks.



Võta poes toidukorv, mitte käru

See on imelihtne nipp – võta käru asemel korv! Kui sul on suuremad ostud plaanis, võta kaks korvi. Peale poes jalutamise annab keskmine toidukorv piisavalt koormust, et seda saaks trenniks nimetada. Kui toidukorv või korvid raskeks lähevad ja neid tõstma pead, ära tee järske liigutusi, hoia alati sirget rühti ja kõhulihased pinges.



Seisa ja istu hea rühiga

Inimesi vaadates näen tihti, kui halva rühiga nad istuvad või kõnnivad. See tähendab seda, et nad ei pinguta kerelihaseid piisavalt. Kui kõnnid, ära lohista jalgu, hoia selg sirge ja abaluud kergelt kokku tõmmatud. Kui istud, jälgi, et jalalabad ja põlved oleksid puusade laiuselt ja täistald vastu maad, hoia selg sirge ja abaluud kergelt kokku tõmmatud nagu kõndideski.



Mine lapsega koos õue

Ära lase lapsel mitu korda paluda, et temaga õue tuleksid. Väljas leiad alati mõne aktiivse tegevuse, olgu see siis jalutuskäik või onni ehitamine. Juhul kui laps istub passiivselt ekraani taga, haara ise initsiatiiv. Aktiivselt koos veedetud aeg loob ka lähedasemad peresuhted.



Pargi sõiduk uksest kaugele või tule ühissõidukist peatus varem maha

Autot poeuksest võimalikult kaugele parkides võid iga päev tõsta oma sammude arvu mitme tuhande võrra. See on hea võimalus rohkem liikuda. Võid ukseni sammumise vabalt kiirkõnniks muuta. Kui sõidad ühissõidukiga, tule maha üks-kaks peatust varem. Kui sul on aega, ära üldse transporti kasuta.



Tegutse aias, roogi lund

Iga aednik teab, kui füüsiliselt väljakutsuv võib olla üks päev aiatöid. Kevade saabudes on palju kükitamist, kummardamist, kaevamist ja rehitsemist. Jälgi, et mõlemad kehapooled saaksid võrdselt koormust. Näiteks tõsta ämbrit vaheldumisi mõlema käega. Kindlasti jälgi, et raskeid asju tõstes ja maha pannes teed seda kükitades sirge seljaga. Nii ei koorma sa liigselt oma selga, samas treenid tuhara- ja reielihaseid. Talvisel ajal roogi majaesine lumest piinlikult puhtaks.



Salatrenni reeglid