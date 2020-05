Pesta ja kammida või mitte? 3 olulist põhjust, miks oma koerale regulaarselt karvahooldust teha 

Vastupidiselt levinud valearusaamale, et näiteks õuekoera karva ei tohikski pesta ja hooldada, kuna see ei mõju loomale hästi, ei vasta see aga tõele. Regulaarne karvahooldus mõjub mis tahes koerale eranditult hästi ning hoopis korrapäratu lemmiku eest hoolitsemine võib olla erinevate haiguste põhjustajaks. Kuidas lemmiku karv terve ja hoolitsetuna hoida, sellest annab ülevaate KIKA Eesti juht Ksenia German.

Lemmiklooma karvkate vajab pidevat hoolt, kuna regulaarse hoolitsemise taga peitub rohkem kui pelgalt silmaga nähtav kasu – sellest sõltub nii looma üldine heaolu kui ka tervislikud aspektid. Kui koera karv on näiteks pikka aega hooldamata, muutuvad tekkinud pulstid aina hullemaks, hakates nahka sikutama ja lemmikule haiget tegema. Mõne tõu puhul võivad karvad ka silma kasvada, tekitades halvimal juhul silmakahjustusi. Must pulstis karv ei täida oma funktsiooni ...