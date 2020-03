LUGEJA KÜSIB | Mida teha, kui kolleeg käib pidevalt haigena tööl?

„Haigena tööl käimine on keeruline teema. Täiskasvanud inimestena ei jää me iga köha ja nohu tõttu töövõimetuslehele, sest siis viibiks me suure osa sügistalvisest perioodist kodus,“ viitab Kaljula levinud probleemile. Samas tõdeb ta, et kollektiivis töötades tuleb ka teistega arvestada. „Paljudes kohtades on mõeldud sellele, kuidas haigena tööl käimist vähendada. Näiteks saavad töötajad võtta tervisepäevi, töötada kodukontoris vmt ehk kui vähegi võimalik, tuleks kasutada võimalust olla kodus ja teha tööd kolleege nakatamata,“ paneb konsultant kõigile südamele.

„Selles olukorras kehtib vana tõde, et ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Kui sa ise ei taha tööl haigestuda, siis püüa ka ise vältida tõbisena tööle tulemist ja teiste nakatamist,“ tuletab ta meelde lihtsa printsiibi. Samas tuleb tõdeda, et aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus mingi ülesanne tuleb ära teha hoolimata nohust, köhast ja üldisest halvast enesetundest, aga see ei ole nii iga kord. „Iga köhatuse peale haiguslehele jäämine pole ilmselt mõistlik, ent kui tervis on sedavõrd kehv, et tööd korralikult teha ei saa, siis tuleb koju jäämist tõsiselt kaaluda,“ soovitab töökeskkonna konsultant tõsisema haiguse puhul kindlasti koju jääda.