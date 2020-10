PÕHJALIK ÕPETUS: kõik, mida peaksid teadma koera treenimisest ja õpetamisest 

Olete vahel märganud, kuidas koer pärast kiiret õueringi tõrgub tuppa minemast ja vaatab paluvate silmadega otsa, justkui tahaks öelda: teeme ometi midagi põnevat! Ehk tasub korraks järele mõelda, kui palju õigupoolest on sinu lemmikul päeva jooksul mõtestatud tegevust.

„See, kas koera elu on sisukas ja huvitav või on ta sunnitud päevi suuremalt jaolt tühja passides õhtusse saatma, sõltub sada protsenti koera omanikust – sellest, kas ja milliseid võimalusi omanik oma lemmikule pakub,“ ütleb koeratreener Mona N. Vahtra, Nahe Koerte Akadeemia omanik, kel endal on neli koera.