Raha otsas? Millal ja kui palju saab avanssi küsida?

Samuti on spetsialisti sõnul võimalik, et ettevõttes on kehtestatud avansi küsimise töökord. „Seal võib olla kirjas, kui tihti tööandja avansi küsimise rahuldab ja millises ulatuses,“ selgitab Saarep, et töötaja võib nõuda avanssi ulatuses, mis ta on küsimise hetkeks välja teeninud. Korra puudumisel tehakse iga kord eraldi kokkulepe.