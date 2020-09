Marju Länik õpingutest küpses eas: „Ega kerge olnud. Vahel läksin kooli kahe-kolmetunnise unega.“ 

«Mul on olnud õnne terve elu ainult üht, lauljaametit pidada. Ei kujuta ette, et teeksin midagi muud samasuguse kirega. Mulle meeldib lava, iga kohtumine publikuga,» jutustab Marju, ja ta särab siiani tõesti laval pea igal nädalalõpul.

Laulja Marju Läniku (62) nimi ei vaja küll üleliia tutvustamist ka nooremale generatsioonile. Lisaks juba paljudele klassikaks lauldud paladele, nagu «Karikakar», «Head uut aastat», «Ikka jälle», «Varjude mäng», «Naerdes ja naeratades», «Ma olen ju naine», «Terassüdamega mees», on Marju olnud pildis ka populaarsetes telesaadetes «SNKT» ja «Laula mu laulu». Tema hääle tämber on nii omanäoline, et selle tunneb teiste seast eksimatult ära.