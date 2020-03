Kas teadsid, et paaride tülidest 70% saab alguse rahast? 5 soovitust, kuidas seda vältida

Kõige enam toodi rahaga seotud probleemide puhul välja emotsionaalne ostlemine, majapidamiseelarve ignoreerimine ja krediitkaardi võlgnevus. Lisaks tekib 60% juhtudest probleem ka siis, kui üks kaasadest käib rahaga liiga kergelt ümber või hoopiski kogub kõik säästud sokisäärde.

Ei tule ju mitte kellelegi üllatusena, et raha on õnne, tervise ja harmoonia saavutamise juures oluline faktor, rahapuudus seevastu aga suur stressiallikas. Veel suuremat stressi tekitab teadmine, et majanduslik olukord on kehv, kuna elukaaslane on finantsidega ümberkäimisel oskamatu. Paaridel, kes tülitsevad raha pärast rohkem kui korra nädalas, on 30% kõrgem lahutuse tõenäosus kui nendel, kes teevad seda harvem.

Miks paarid raha pärast tülitsevad?

Sageli on peamisteks rahaga seotud tülide põhjusteks ebapiisav planeerimine, madal rahatarkus, vähene arusaam, kuidas partner rahaga ümber käib või, vastupidi, liiga suured ootused, kuidas ta peaks seda tegema. Peamiseks rahaga seotud suhte lagunemise põhjuseks on tõsiasi, et pereliikmed ei räägi rahast peaaegu mitte kunagi, selle asemel hoopis tülitsevad raha pärast, kuna neil ei ole ühist pere finantsidega seotud visiooni.

Järgnevalt jagame sinuga viit nippi, kuidas luua peres ühine majandusliku olukorraga seotud visioon ja ootused.

1. Pange paika plaan

Olenemata hetke majanduslikust olukorrast on oluline endale teadvustada, milline on tänane olukord ja millised on pereliikmete rahaga ümberkäimise mustrid. Leidke vähemalt kord aastas aega, et oma finantsolukord põhjalikult üle vaadata, et seejärel luua finantseesmärgid ning panna paika plaan. Lisaks arutlege iga kuu, kuidas kumbki eesmärkide täitmisse panustab ning kuidas nende täitmisega läheb. Vajadusel tehke korrektuure. Oluline on omavahel sellel teemal suhelda, kuna selge kommunikatsioon on viljaka suhte aluseks.

Ühiselt ja huumoriga saate kõigest üle – ka kõige keerulisemast finantsolukorrast. Foto: Joanna Nix / Unsplash