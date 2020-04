Elustiiliettevõtja Merit Raju: energia tuleb ilma kohvita, naer ilma alkoholita, heaolu ilma maiustusteta! 

Mitmete raamatute autor ja joogafestivalide korraldaja Merit Raju soov on inimesi aidata ning parandada nende elukvaliteeti. Mis aga teda ennast motiveerib ja inspireerib ning millised harjumused tema varasalvest võiksid ka sind oluliste eesmärkideni juhatada?

Merit Raju on elustiiliettevõtja alates 2007. aastast. Sealhulgas on ta Hingele Pai ajakirja peatoimetaja, joogaõpetaja, joogafestivali peakorraldaja, raamatute autor ja väikese poja ema. Tal on õnn olnud elada ja õppida või töötada lisaks kodumaale veel neljas riigis. Tema soov on aidata parandada inimeste elukvaliteeti kõigega, mida ta teab ja oskab ning mis teda ennastki inspireerib.