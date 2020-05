SOOVITUSI MAAOMANIKELE: 10 nõuannet, kuidas vältida piiritüli 

6. Enda paigaldatud piiritähis ei oma kaalu.

Kui piiritähis on looduses hävinud või selle korrastamine ei ole võimalik, siis ei saa sa kuuri alt tuua raudtoru ja seda uueks piiritähiseks paigaldada. Piirimärgi taastamine on spetsialisti töö ja selle saab läbi viia maakorraldaja kutset ja maakorraldustööde tegevuslitsentsi omav isik.

Miks?

1) Piiritähisel on oma kindel vorm ja etteantud suurused, mis on kirjeldatud katastriüksuse moodustamise korras.

2) Piiritähisel on täpsusnõuded, mida sa oma vahenditega kunagi ei saavuta.

3) Tavaliselt on piiritähis sinu piirinaabriga ühine ning tegutsedes ilma naabrit kaasamata, lood sa eeldused segaduseks ja lõpuks piiritüli tekkeks.

4) Ainult vastava eriala spetsialist saab anda oma tööle garantii.

Kõige atraktiivsemad piiritähised on risti või auguga piirikivid. Foto: Maa-amet

7. Ole kättesaadav ja osale piiride kättenäitamisel.

Kuigi maareform on sisuliselt lõppenud, toimuvad ka edaspidi maakorraldustoimingud. Maatükke liidetakse, jagatakse mitmeks ning muudetakse omavahelisi piire. On tõenäoline, et mõni selline toiming on kavas ka sinu naabruses oleva maatüki omanikul. Ükskõik kui väike on naaberüksuse maakorraldustoiming, kui see puudutab teie ühiseid piirimärke, siis pead olema ka sina looduses piiride kättenäitamisele kaasatud. Sinu kättesaadavust hõlbustab, kui sinu elukoht rahvastikuregistris on õige. Kui sind kutsutakse piiride kättenäitamise juurde, võta see aeg ja mine kohale. Kui sa seda kuidagi teha ei saa, võta maakorralduse läbiviijaga ühendust ja püüdke leida ühine võimalus loodusesse minna. Kui ka see pole võimalik, palu kohale minna oma sõbral või sugulasel, keda usaldad.

8. Kui sinu teadmata on piiriga seonduvas midagi muutunud, võta ühendust naabri, maamõõtja või Maa-ametiga.

Kui Sinu maatüki piirile tekib uusi piirimärke või mõni vana piiritähis kaob ja asendub uuega ning sind pole sellest teavitatud, on põhjust naabriga ühendust võtta. Kui naaber ei soovi sinuga rääkida, pöördu julgelt Maa-ameti poole. Kui sulle tundub, et piiritähis on looduses oma asukohta muutnud, siis on sul kindlasti põhjust maamõõtja (ehk maakorraldaja kutset ja litsentsi omava isiku) poole pöörduda.

9. Võta piisavalt aega, et tutvuda ostetava maatüki piiride ja piiri tähistusega looduses.

Iga kadunud piirimärk või selgusetu piirilõik on sulle kindlasti tulevane rahaline väljaminek. Halvemal juhul kaasneb sellega piiritüli naabriga, mille kahjusid on raske prognoosida.