SUUR TOIDUKARPIDE TEST | Milline lekib, milliselt ei saa enam heeringalõhna ära ja milline sügavkülmas totaalselt kinni külmub? 

Viimasel ajal on väga popp ise tööle oma lõuna kaasa võtta või ka enda karbi sisse poe salatiletis toitu küsida. Igati loodussäästlikud valikud, mille ainus miinus võib olla vale karp. Milline võtta, milline jätta?

Uute karpide ostmisel on alati kõige olulisem nõuandja nina. Ebameeldiv plastilõhn on tavaliselt kõige odavamatel ja lihtsamatel plastkarpidel (testis nt Polar ja Dünya). See võib küll pestes ja kasutades kaduda, ent ostma see siiski ei kutsu. Omamoodi aroom oli ka Orthex BIO plastkarbil, ent kuna see on tehtud 98% ulatuses suhkruroost, tõstis see minu jaoks selle väärtust nii palju, et vaatasin lõhnast mööda.