Tee ise Meisterda koos lapsega: vee ja tule mäng ehk isemoodi trips-traps-trull Laura Liinat , täna, 14:44 Jaga: M

GALERII

Kujunda ümber üks tavapärane trips-traps-trull – ikka sümbolite keelde. Foto: Laura Liinat

Suure-Jaani vanasõna ütleb, et vesi on vanem kui tuli. Ometi on need kaks elementi ikka ja jälle rammu katsumas. Et mõõduvõtmist argipäeva tuua, kujunda ümber üks tavapärane trips-traps-trull – ikka sümbolite keelde.