MÄRTSIKUU NIPIRAAMAT | Loe nüüd ajakirja ka veebis!

Ajakirja avaloos räägib unetehnoloog Kene Vernik (34), et tema vastuvõtule tullakse tihti pärast teiste erialaarstide juures käimist. Sageli inimene ei usu, et tema terviseprobleemid on seotud unega. „Tihti on patsiendile tehtud uuringuid, ta on võtnud ravimeid, aga probleem ei kao ja ööuni muutub isegi halvemaks,“ teab unenõustaja. Nii on Kene ülesanne leida üles murekoht, mis unehäireid tekitab.