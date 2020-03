Toitumisnõustaja: taimset piima saab tarbida täpselt samamoodi kui lehmapiima 

Kes vähegi kaubanduses terase silmaga ringi on käinud, see ilmselt on märganud, et lisaks lehmapiimale on viimastel aastatel müügile jõudnud mitmeid erinevaid taimseid piimasid. Teeme selgeks, mida taimne piim endast kujutab ja kuidas on Eesti inimesed selle omaks võtnud.

Toitumisnõustaja Monika Soop kinnitab, et erinevate taimsete piimade valik poodides on tõepoolest väga lai. Oma ostukorvi on võimalik tõsta nii kookos-, riisi-, kaera-, mandli-, tatra- kui sojapiima, aga juba ka vähem tuntud valikuid, näiteks makadaamia või India pähklist valmistatud piima. „Lisaks on turule jõudnud ka n-ö Pro-sarjad, mis on mõeldud just kohvijookide valmistamiseks ja on oma koha sisse võtnud paljudes taimse piimaga kohvijooke pakkuvates kohvikutes ja restoranides,“ märgib Soop trendi laienemist ka toitlustusasutustes.