Heidi Hanso: mul pole mahti haige olla ‒ mu maailm kukuks siis kokku! 

Mullu novembris olin küll kolm päeva tugevas kurguvalus, aga palavikku ei löönudki, muud haigust ei mäleta. Tervis on minu jaoks ülioluline teema ja mõtlen sellele tõesti iga päev. Seda nii tervisesaate „Tuhat tervist“ toimetaja kui ka naisena, kes tahab ilus välja näha, aga peab olema ka piisavalt hea füüsilise tervise juures, et kodus heinarulle lükata. Emanagi on tähtis terve olla, sest vastutan kahe noore hinge vaimse ja füüsilise heaolu eest. Kui nii mõelda, polegi mul mahti haige olla, sest mu ehitatud maailm kukuks siis kolinal kokku. Võta nüüd kinni, kas ehk see teadmine ise juba hoiabki haigusepahalased eemal.

KEVAD KÄES: Heidi istub seda lugu kirjutades oma talu köögis ja õuest paistab sisse nii soe päike, et sel päeval pole ta veel tuldki pliidi alla teinud. Maja kütab päike ja enda turgutamiseks rüüpab ta kõrvale mõnusat ingveri-meeteed jõhvikatega. Foto: erakogu

Ravimid Pajuvärava argipäevas

Õnneks tundub, et inimesed muutuvad iga päevaga tervisest teadlikumaks ja muudavad ka oma harjumusi tervislikumaks. Seetõttu muutuvad ka poes müügiks pakutavad tooted üha paremaks. Mina siin mätta peal aga üritan ennekõike võtta viimast loodusest, näiteks sööme perega palju jõhvikaid, maasikaid ja astelpajumarju ning joome kõikvõimalikke taimeteesid. Toidu kõrval on aga alati ka mädarõigast, teravat omatehtud tšillikraami ja hapendatud toite. Külma saanuna teeb hanerasv valutavale kurgule head.

TERVIS RABAST: Sooja talve üks plusse on see, et saab ka veebruaris rabast jõhvikaid korjata. Foto: erakogu

Siiski olen sel talvel paaril korral lisaturgutust otsinud ka apteegist. Ostsin D-vitamiini endale ja lastele, lisaks veel endale letsitiini ja magneesiumit. Viimaseid võtan siis, kui elupinge on nõnda suur, et enam ei jaksa hommikul voodist üles tõusta. Vahva ju mõelda, et mu töö on mind viinud loodusravi juurest tavameditsiini maailma, samas jälle andnud võimaluse vaadata läbi tavameditsiini prisma looduse poole.