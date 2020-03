LUGEJA KÜSIB | Väänasin töö juures trepi peal jala välja ‒ kas see on tööõnnetus? 

Kaljula sõnul on tööõnnetusega tegemist siis, kui õnnetus on põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga ja juhtub ajal, mil töötaja:

Kes hüvitab kahju?

Kaljula lisab, et töötajal, kes on saanud tööülesannete täitmisel tervisekahjustuse, näiteks on temaga juhtunud tööõnnetus, on õigus nõuda tööandjalt tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamist. „Kahju hüvitamisel lähtutakse võlaõigusseaduses sätestatust, mille § 127 järgi on kahju hüvitamise eesmärk kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud,“ täpsustab töökeskkonna konsultant. Lisaks töövigastuse tõttu saamatajäänud sissetuleku hüvitamisele tuleb kahju eest vastutaval tööandjal hüvitada kannatanule töövigastusest tingitud lisakulutused. Nendeks võivad olla: