Kuldkalake sinu kodus ehk Mida peaksid teadma enne akvaariumi soetamist? 

Kuidas kalu valida?

Oluline on teada, et akvaarium peab kõigepealt sisse töötama ehk lämmastikutsükli korralikult käima saama, alles siis on see valmis kalu vastu võtma. Esimesteks kaladeks on soovituslik valida eluspoegijad. Kalu koju tuues tuleb veenduda, et nad külma ei saaks ja et toomisnõu ning akvaariumi vee temperatuurid oleks sarnased, kuna aklimatiseerumine on kalade tervise seisukohast väga oluline.