Apteekrid: lisaks näomaskidele on kättesaadavusprobleeme tekkinud ka desinfitseerivate vahenditega 

Enam pannakse proviisori sõnul rõhku immuunsüsteemi tugevdamisele. Foto: Tbel Abuseridze / Unsplash

Möödunud nädalal kirjutas Õhtuleht , et apteegid ja ehituspoed on näomaskidest tühjaks ostetud. Milline on apteekides seis aga desinfitseerimisvahendite ning muude viirushaiguseid ennetavate või leevendavate preparaatidega ja kas ka nende ostmine on tõusnud? Et saime vihje ka kallinenud Cutasepti kohta, uurisime olukorda apteekide esindajatelt.