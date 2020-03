APTEEKRID: maskid on otsas, uus kaup peaks tulema aprillis 

Möödunud nädalal kirjutas Õhtuleht, et apteegid ja ehituspoed on näomaskidest tühjaks ostetud. Milline on apteekides seis aga desinfitseerimisvahendite ning muude viirushaiguseid ennetavate või leevendavate preparaatidega ja kas ka nende ostmine on tõusnud? Et saime vihje ka kallinenud Cutasepti kohta, uurisime olukorda apteekide esindajatelt.

Apotheka proviisor Anne-Mai Rogenbaum tunnistab, et tarnijatel on tellimuste täitmisega tõepoolest probleeme nii maskide kui ka käte desinfitseerimisvahendite puhul. „Kuna viirushaiguste ennetamisel on kõige enam kasu käte hügieenist, siis seetõttu ostetakse desinfitseerimisvahendite kõrval rohkem ka seepe ning käte nahka taastavaid kreeme,“ sõnab Rogenbaum ning lisab, et samas uuritakse apteekritelt palju, mida lisaks käte hügieeni eest hoolitsemisele ülemiste hingamisteede viiruste ennetamiseks veel ära saaks teha.